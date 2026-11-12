Ceea ce părea că va trece de la sine, așa cum s-a întâmplat până în acest moment, a luat o turnură neașteptată când Gigi Becali a decis să demită o parte din staff-ul roș-albaștrilor, inclusiv pe Florin Cernat, directorul sportiv și apropiat al lui MM Stoica.

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În cele din urmă, totul s-a încheiat joi, când Mihai Stoica l-a sunat pe Gigi Becali și l-a anunțat că va demisiona de la FCSB.

Robert Niță, care a lucrat alături de Mihai Stoica la Oțelul Galați, crede că acesta a fost deranjat de măsurile luate de Gigi Becali și de faptul că patronul de la FCSB anunțase că acesta nu va mai avea nicio putere de decizie în cadrul clubului. Din acest motiv, Niță crede că decizia lui Mihai Stoica de a pleca de la FCSB este firească.

”Pe undeva ne așteptam, pentru că nu vine de nicăieri. Nemulțumirile patronului vin imediat după câteva meciuri cu Baciu pe bancă. Critică transferurile făcute de Mihai Stoica. Vine schimbarea de antrenor, un parcurs dezamăgitor și sunt din ce în ce mai dese intervențiile și nemulțumirile exprimate public de câte patron.

De câteva zile, de când patronul confirmă ceea ce era la momentul respectiv la nivel de zvon referitor la MM, la Florin Cernat, la Filip, la cei din staff, că trebuie să își asume cineva responsabilitatea. Chiar spune la un moment dat: 'MM e fratele meu, e prietenul meu, dar nu va mai avea niciun cuvânt de spus!'. Îl știm cu toții pe MM, un om de fotbal, orgolios și, probabil, s-a simțit nedreptățit.

L-au deranjat afirmațiile patronului. Cunoscându-l pe MM și lucrând cu el la Oțelul Galați la începuturile carierei, a venit pe undeva normală decizia lui de a face un pas în spate. Patronul iese, declară niște lucruri și, atunci, cred că MM, nu numai că s-a simțit deranjat, dar nici nu își mai găsea locul într-un club unde patronul spune că vine și preia frâiele, că va decide absolut totul, și, știind influența și ce a însemnat MM Stoica în ultimii ani la FCSB în ultimii ani la nivel decizional, practic rămânea fără obiectul muncii.

Era acolo, dar mai mult ca un observator, fără putere de decizie, transferuri nu, lot de jucători nu. Probabil rămânea președintele Consiliului de Administrație, dar absolut toate deciziile la nivel de club se luau de către patron. Atunci, probabil a decis să facă un pas în spate”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.