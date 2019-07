MM Stoica a scapat, Bogdan Andone TREMURA! Avertismentul dat de Becali inaintea partidei cu Alahskert. VIDEO

Becali nu-l lasa pe Mihai Stoica sa plece de la FCSB. Ramane si Andone. FCSB joaca in Europa, maine, de la 21.30, la PRO TV.

Mihai Stoica a mers la Becali sa-i spuna ca nu mai ramane la FCSB.

Gigi Becali:"Tu esti prietenul meu si acuma esti la un moment greu si trebuie sa fiu alaturi de tine, nu sa pleci tu"

Andone e in pericol dupa infrangerea cu Botosani.

Bogdan Andone: "E normal sa fie presiune, sa fie dificil. nu e simplu deloc"

Florinel Coman:"E un moment greu, depinde doar de noi, trebuie sa castigam meciurile pe care le avem"

FCSB se bate pentru calificarea in grupele Europa League. Petrescu vrea s-o duca pe CFR in grupele Ligii

Gigi Becali: "Dau lui Dan Petrescu cu coeficientul UEFA in cap si la toti dau cu Rapidul in cap si cu Dinamo in cap. Vedem la sfarsit cine se uita la televizor, eu sau Petrescu"

Ca si Ronaldo, Becali colectioneaza masini scumpe. Ultima l-a costat 250 de mii de euro. Nu se duce cu ea la mare ca sa faca valuri.

Gigi Becali:"Nu stau la plaja, pai ce sunt nebun? ce sa fac sa vad femei dezbracate ?"