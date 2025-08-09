Londonezii, care au câștigat Cupa Angliei stagiunea precedentă, îi înfruntă pe ”cormorani”, câștigătorii la pas ai eșalonului de elită englez, Premier League, cu 84 de puncte bifate în 38 de etape.



Crystal Palce - Liverpool va avea loc pe Wembley și va putea fi urmărit în direct pe platforma VOYO, dar și în format LIVE BLOG pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum i-a descris Arne Slot pe rivali înainte de Crystal Palace - Liverpool. Supercupa Angliei e în direct pe VOYO

La conferința de presă premergătoare duelului, Arne Slot a explicat cum joacă Crystal Palace și la ce trebuie să se aștepte jucătorii săi în meciul din Supercupa Angliei.

”Newcastle amenință în mai multe moduri: contraatacuri, faze fixe, mingi lungi către (n.r. Jean-Philippe) Mateta. Echipa are, de asemenea, calitatea individuală a atacanților lor, care pot crea ceva din nimic. O echipă foarte bună”, a spus Arne Slot înainte de meci.

Ultima confruntare dintre Liverpool și Crystal Palace a avut loc în ultima etapă din sezonul precedent, iar cele două echipe au remizat, scor 1-1, pe Anfield Road, într-o partidă în care au punctat Ismaila Sarr și Mohamed Salah.



Meciul e în direct pe VOYO duminică, de la ora 17:00

Meciul care inaugurează noul sezon în fotbalul de elită din Anglia promite un adevărat spectacol pe Wembley și le permite celor două formații să se calibreze înainte de debutul în noul sezon din Premier League, competiție ce va putea fi urmărită exclusiv pe VOYO.

Liverpool și Crystal Palace se vor duela pentru primul trofeu pus în joc în acest sezon, Supercupa Angliei, cunoscută în Marea Britanie drept ”Community Shield”, un trofeu care datează încă din 1908.

Actuala deținătoare a Supercupei Angliei este Manchester City, care a câștigat trofeul după ce a învins-o pe Manchester United cu 1-1 (7-6 d.l.d).

Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO începând cu 15 august

