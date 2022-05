MM Stoica, dezvăluirea momentului! CFR Cluj l-ar fi transferat pe cel mai bun om al Voluntariului în meciul cu FCSB

Managerul general al FCSB a dezvăluit într-o discuție purtată în mediul online cu unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai „roș-albaștrilor” că CFR l-a transferat pe Mihai Popa.

„Apropo, Popa a semnat cu CFR Cluj”, a scris Mihai Stoica.

Mihai Popa a fost cel mai bun jucător al ilfovenilor în meciul cu FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2. În ciuda faptului că a încasat două goluri, acesta a avut mai multe intervenții salvatoare.

Cristi Bălgrădean, Otto Hindrich, Karlo Letica și Răzvan Sava sunt portarii pe care CFR se bazează în momentul de față.

Reghe trimite o echipă experimentală cu CFR

Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, a anunțat că 2-3 jucători vor fi menajați pentru barajul de Conference League și că vor debuta doi juniori la meciul disputat împotriva campioanei.

„Nu ar trebui forțați cei în pericol de accidentare. Sunt 2-3 jucători în această situație și este absolut normal să nu-i rupem înaintea barajului de Europa.

Intenția este ca la un moment-dat, în aceste meciuri pre-baraj, să debutăm doi jucători de la Centrul de Copii și Juniori. Un minut, 5 minute, 20 minute, vom vedea. Atenție, asta doar dacă scorul o va permite! De exemplu, dacă e 0-0 și CFR e călare pe noi, n-are rost să-i expunem pe copii”, a spus Mihai Rotaru, potrivit gsp.ro.

Becali, contrariat de decizia oltenilor

Gigi Becali s-a arătat contrariat de decizia lui Rotaru și a susținut că jucătorii lui Toni Petrea sunt principalii vinovați pentru situația în care se află acum FCSB-ul, deoarece n-au știut să gestioneze avantajul în meciul cu Voluntari.

„Stați așa că nu înțeleg! Păi cum vine asta? Acum are jucători cu probleme medicale și pe ăia vrea să îi menajeze? În fine, este doar vina noastră că am ajuns la mâna lor. Că am luat golul doi cu Voluntari din ofsaid a văzut o țară întreagă.

Dacă noi știam să gestionăm finalul partidei cu FC Voluntari, nu mai stăteam acum la mâna lui Rotaru. Să facă ce vrea el la Cluj. O să mă uit și eu la meci să văd cum se va juca”, a spus Becali, pentru ProSport.