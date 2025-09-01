Șeful FRF îi arată cu degetul pe oficialii cluburilor, transmițând că echipele ar trebui să-și analizeze propriile greșeli înainte de a contesta prestația arbitrilor.



Burleanu a minimalizat controversa din Gruia și a apărat corpul de arbitri condus de Kyros Vassaras. Președintele FRF a pus nemulțumirile pe seama frustrării generate de rezultat și a sugerat că echipele care pierd caută un țap ispășitor în persoana "centralului".



"Întotdeauna când o echipă pierde ai o nemulțumire, niciodată nu te uiți în propria ogradă și dai vina pe arbitru. În fotbal se mai spune că adversarul și-a dorit mai mult victoria", a spus Răzvan Burleanu.



Mai mult, liderul de la Casa Fotbalului a subliniat prestigiul de care se bucură arbitrajul românesc pe plan extern, în ciuda criticilor vehemente de pe plan intern. "România e în top 5 delegări de arbitri la nivel internațional, deci arbitrii noștri se bucură de recunoaștere la nivel internațional", a adăugat el.



Porumboiu l-a desființat pe Colțescu



Poziția lui Burleanu vine în contrast puternic cu opinia specialiștilor. Fostul mare arbitru internațional, Adrian Porumboiu, a criticat în termeni duri prestația lui Sebastian Colțescu, considerând că greșelile sale sunt impardonabile la un asemenea nivel.



Porumboiu a enumerat o serie de faze judecate greșit, printre care neacordarea celui de-al doilea cartonaș galben lui Mihai Popescu, un penalty refuzat oaspeților la un henț al lui Păun și managementul bizar al eliminării lui Aly Abeid, venită în prelungiri, când jocul nu era în desfășurare - DETALII AICI.



Partida dintre CFR Cluj și FCSB, contând pentru etapa a opta a Superligii, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Pentru ardeleni au marcat Djokovic (min. 19) și Emerllahu (min. 45+1), în timp ce pentru roș-albaștri au înscris Florin Tănase (min. 43, din penalty) și Cisotti (min. 87). În urma acestui rezultat, ambele echipe au ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în campionat.

