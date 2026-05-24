Campioana din sezonul precedent este în fața celui mai important meci al acestui sezon. Este obligată să câștige pentru a juca ”finala” barajului de Conference League cu Dinamo, obiectivul fixat de Gigi Becali pentru acest final de an.

Meciul marchează, în același timp, și debutul lui Marius Baciu (51 de ani) pe banca echipei FCSB. La primul său meci, antrenorul l-a titularizat pe tânărul Alexandru Stoian în centrul ofensivei, deoarece Ștefan Târnovanu va fi portar.

Soluție pentru regula U21, tânărul atacant va juca alături de David Miculescu și Juri Cisotti în compartimentul ofensiv al celor de la FCSB. În apărare, Baciu merge pe mâna unor jucători experimentați: Valentin Crețu, Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Risto Radunovic.

FCSB - Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30 | Echipele de start:

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti

Rezerve: Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Popescu, Alhassan, Thiam, Popa

FC Botoșani : Anestis - Adams, Miron, Diaw, Creț - Papa, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter

Rezerve: Kukic, Ilaș, Țigănașu, David, Pănoiu, Bodișteanu, Botă, Ștefan, Kovtaliuk, Lopez

FCSB a încheiat play-out-ul Superligii României pe locul 8 cu 37 de puncte. După nouă etape, echipa pregătită de Marius Baciu a bifat patru victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

De cealaltă parte, FC Botoșani a terminat play-out-ul pe poziția a 10-a cu 33 de puncte. Trei victorii, trei remize și trei eșecuri a consemnat formația dirijată de Marius Croitoru în nouă runde.