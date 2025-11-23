Fără steaguri, fără bannere, dar cu o voce unitară. Aceasta a fost atmosfera impusă de ultrașii rossoneri, care au fost nevoiți să se reinventeze rapid după ce autoritățile italiene au pus piciorul în prag. Procuratura din Milano a decis interzicerea accesului pe stadion cu bannerul reprezentativ "Sodalizio Rossonero", deși acesta fusese permis pe Meazza încă de la meciul cu Fiorentina, din 19 octombrie.



Deși una dintre opțiunile vehiculate intens înaintea derby-ului a fost "o grevă a fanilor", liderii galeriei au decis că echipa nu trebuie să sufere. Astfel, au pregătit o surpriză tehnologizată chiar sub nasul forțelor de ordine.



Coregrafie 2.0: lumini în loc de pânză



Deși coregrafiile au fost interzise preventiv pentru ambele tabere, sectorul al doilea verde a strălucit la propriu. Într-o sincronizare perfectă, mii de suporteri și-au aprins lanternele smartphone-urilor, formând pe toată lățimea peluzei cuvântul interzis: "Sodalizio".



Mesajul luminos a apărut spectaculos și a dispărut la scurt timp, o sfidare elegantă a regulilor care le-au interzis afișarea fizică a numelui grupării.



Tensiune uriașă. Înainte de a intra în arenă, Curva Sud a organizat un marș impunător în jurul stadionului. Ultrașii au afișat un mesaj dur la adresa celor care încearcă să destrame mișcarea suporterilor: "Noi, mai puternici decât cei care ne vor morți".

