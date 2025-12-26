„Fiecare are o dorință de Crăciun. Pentru mine, sănătate și, hai să zicem, iubire. Pentru el… Cupa sau, dacă nu, hai să zicem, măcar campionatul” , a fost schimbul de replici dintre cei doi.

Deși fotbalul românesc este în vacanță, MM Stoica rămâne conectat la miza competiției. Într-un dialog cu fiica sa Teodora Stoica (31 de ani), oficialul FCSB a vorbit despre marea sa așteptare de la anul 2026.

Ironii și încurajări din partea fanilor



Postarea nu a rămas fără ecou. Secțiunea de comentarii s-a transformat rapid într-o arenă de dezbateri între suporterii roș-albaștri și rivalii din Superliga. Dacă fanii FCSB au rezonat cu dorința conducătorului lor, rivalii nu au ratat ocazia de a-l taxa pe MM Stoica, făcând aluzie la clasamentul strâns din acest sezon.



„Aceeași dorință o am și eu, ca tatăl tău. Să fiți sănătoși și să luăm campionatul. Cupa, campionatul și Supercupa. Hai, FCSB!”, a scris un fan. „Tatăl tău duce echipa în B. Pentru tine, sănătate și iubire, dar pentru tatăl tău, locul 7. P.S. Sunt dinamovist”, a scris un altul.



FCSB forțează intrarea în play-off



Campioana se află într-o revenire vizibilă de formă. După un start de sezon 2025-2026 sub așteptări, FCSB a reușit să redreseze corabia pe final de an. Campioana ocupă locul 9 în Superliga, acumulând 31 de puncte după 21 de etape scurse.



Roș-albaștrii sunt la doar două puncte distanță de locul 6, ultimul care asigură biletele pentru play-off, ocupat în prezent de Oțelul Galați. Moralul în tabăra campioanei este unul ridicat, mai ales că FCSB a încheiat anul 2025 en-fanfare, câștigând derby-ul cu Rapid, scor 2-1.