"Mitica" Cardoso a fost erou pentru Gaz Metan! Ce spune atacantul despre un transfer la CFR: "E o echipa cu istorie!"

Gaz Metan a reusit sa o invinga duminica seara pe CFR Cluj in deplasare, scor 2-1.

Inainte de partida cu CFR Cluj, Gaz Metan a avut 5 partide la rand fara victorie in campionat. Echipa antrenata de Jorge Costa a intrat cu avantaj inainte de pauza, iar in a doua repriza Dumitru Cardoso a majorat avantajul de pe tabela. Partida s-a terminat 2-1, iar Gazul paraseste zona rosie a clasamentului.

CFR Cluj a dorit un atacant in aceasta vara, iar pe lista clujenilor a fost si Cardoso, atacantul Mediasului. In cele din urma echipa lui Dan Petrescu l-a achizitionat pe Gabriel Debeljuh.

Dumitru a fost intrebat dupa partida daca si-ar fi dorit sa evolueze pentru Cluj, iar fotbalistul a raspuns ca ar fi fost o onoare sa imbrace tricoul echipei campioane.

"A fost un meci foarte greu contra unei echipe foarte puternice, ne bucuram mult acum. S-a vazut mai mult ce am lucrat in saptamanile trecute, ma bucur ca am castigat si ne vom antrena cu mai multa pozitivitate. Normal ca mi-ar fi placut sa joc la CFR Cluj, o echipa cu istorie, ma bucur ca m-au dorit, insa acum sunt la Gaz Metan si dupa vedem", a declarat Dumitru Cardoso pentru Digi Sport.