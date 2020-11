BREAKING NEWS | Petrescu isi anunta PLECAREA din Romania: "Gata, nu mai pot! Lasati-ma!" Care va fi ultimul meci pe banca CFR-ului

Dan Petrescu si-a anuntat demisia dupa infrangerea cu Gaz Metan Medias.

Antrenorul s-a saturat de erorile din arbitraj si a declarat ca este gata sa plece de la echipa dupa meciul cu Roma din Europa League.

"N-am mai vazut in istoria fotbalului un arbitru ca cel de azi, era disperat ca am dat gol! El a vazut offside inaintea tusierului. Nu-i venea sa creada ca am dat gol, daca asta nu e gol, care naiba mai e gol pe planeta asta? Faza asta a spus tot, la noi meci de meci nu avem 3 penalty-uri! Lasa nene golul asta, nu ne anula golul."



"Nu avem VAR, asta e situatia. La Viitorul a trebuit sa avem patru penalty-uri ca sa ne dea unul. Cum ne prinde cineva ne face praf. Avem probleme de lot, dar asta nu a fost meci castigat cinstit de Gaz Metan, imi pare rau!"

"Nici eu nu vreau sa stau la echipa, m-am saturat, dupa meciul cu Roma voi pleca. M-am saturat! Vreau sa iau o pauza, sa vina altcineva sa ia echipa. Sa vina alt antrenor, eu nu mai pot sa fac performanta in Romania! Sunt mai multe chestii la mijloc, vreau o pauza. Am o clauza, daca nu mai pot sa antrenez ce sa fac, antrenez cu clauza in mana? Eu din pandemie pana acum sunt de dimineata pana seara la club. Nu avem arbitraje corecte, nu are rost sa mai continui aici", a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.