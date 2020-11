BREAKING NEWS: CFR ANUNTA CA NU SE PREZINTA LA URMATORUL MECI! Anunt BOMBA dupa infrangerea cu Gaz Metan

CFR Cluj face un anunt socant dupa infrangerea cu Gaz Metan, scor 1-2.

Marius Bilasco a facut un anunt socant la interviul de dupa meciul CFR Cluj 1-2 Gaz Metan: echipa nu se va prezenta in urmatoarea etapa!

"Este un semn de protest pentru ce se intampla. Am rugat sa se ia masuri. Nu e vorba doar de aceasta partida, se intampla niste lucruri. Daca nu se discuta despre ele asta nu inseamna ca nu le vedem. Asta se intampla din playoff-ul campionatului trecut cand s-a vazut clar ca noi am fost echipa dezavantajata. Acum se continua pe aceeasi maniera, noi nu avem cum sa continuam asa. Bagi mingea in poarta regulamentar si ti se scoate mingea din poarta.

Niciunul nu se afla in offside, nu poti sa iei o asemenea decizie, nu ai voie sa anulezi un gol perfect valabil. Acel gol ne aducea in joc si puteam sa speram la mai mult. E tragic ceea ce se intampla. Daca ni se dadea penalty la Debeljuh si dupa la Paun unde a fost iar penalty clar, plus gol valabil anulat, lucrurile cred ca ar fi stat altfel.

E un mesaj care vine direct de la patron (n. r. ca nu se prezinta la meci), este echipa lui si dansul ia deciziile care trebuiesc luate in momente importante si asta e decizia dansului", a spus Marius Bilasco, oficial al CFR-ului, la Digi Sport.