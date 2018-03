Misterul Gardos! Mangia explica de ce nu va debuta la Craiova nici in meciul cu Viitorul

Florin Gardos nu a jucat niciun minut pana acum pentru Craiova.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Florin Gardos a ajuns la Craiova in pauza de iarna, dar nu jucat niciun minut pana acum. Mangia lasa de inteles ca nu il vom vedea pe Gardos in teren nici la meciul cu Viitorul.

"Probabil nu voi schimba linia defensiva. In acest moment, linia defensiva functioneaza bine. De obicei, decis sa schimb ceva pentru ca vreau sa manageriez o anumita situatie, dar acum nu este cazul", a spus antrenorul Craiovei.

Conducerea clubului a evitat in mai multe randuri sa explice daca absenta lui Gardos are vreo legatura cu forma fizica in care se afla fundasul.

Din cauza accidentarilor repetate, Gardos nu a jucat niciun meci pentru Southampton, in campionat, in ultimii trei ani.