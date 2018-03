ACUM: Besiktas 0-1 Bayern Munchen! Nemtii joaca cu cea mai buna echipa, chiar daca au castigat in tur cu 5-0! 21:45 Barcelona - Chelsea! // REZUMATELE SUNT LA PRO X, 23:50

Rezumatele celor doua partie sunt la PRO X, de la 23:50.

Fazele meciului



Min 18 - GOOOL Bayern | Thiago deschide scorul cu o reluare din careu, cu stangul, din centrarea lui Thomas Muller

UPDATE: Echipele de start la Besiktas - Bayern Munchen (19:00)

Besiktas - Bayern Munchen si Barcelona - Chelsea sunt meciurile serii in UEFA Champions League.

Nemtii n-au nicio emotie pentru calificarea in sferturi, dupa 5-0 in tur, dar Jupp Heynckes trimite in teren cel mai bun prim 11.

Este pentru prima data cand Besiktas joaca in aceasta faza a competitiei.

Un meci mult mai echilibrat va fi cel de pe Camp Nou. Barcelona - Chelsea pleaca de la 1-1, scorul inregistrat in urma cu trei saptamani pe Stamford Bridge.