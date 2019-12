Miriuta REVINE in Liga 1! Cu cine semneaza | Neagoe e si el la un pas de o noua echipa in Romania: se bate cu Rednic

Vasile Miriuta a plecat de la Kisvarda si e aproape sa-si oficializeze revenirea in Romania.

Miriuta e curtat de FC Hermannstadt, care vrea sa-l convinga sa accepte un contract pana in vara, cu posibilitate de prelungire pe inca un an. Miriuta a salvat Sibiul de la retrogradare sezonul trecut, obiectiv pe care sefii clubului il vor indeplinit si in 2020.

Conform Gazetei Sporturilor, nici demisionarul Eugen Neagoe nu ramane somer. Antrenorul trecut pe la Dinamo si Hermannstadt in acest sezon negociaza cu Poli Iasi. Moldovenii mai au si varianta Mircea Rednic dupa ce s-au despartit de Mihai Teja. Rednic e liber de contract din vara, cand a plecat de la Dinamo.