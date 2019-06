Vasile Miriuta a semnat cu o echipa in Ungaria! Antrenorul a fost prezentat deja

Vasile Miriuta a salvat-o pe Hermannstadt de la retrogradare si a plecat sa antreneze in Ungaria.

Vasile Miriuta e noul antrenor al lui Gicu Grozav la Kisvarda, locul 9 in acest sezon in prima liga maghiara, din 12 echipe. El a mai antrenat-o pe Gyor, in sezonul 2014/2015, club pentru care a si jucat. In Ungaria, Miriuta a mai jucat pentru Videoton, Ferencvaros si Ujpest.



"Vreau sa merg aproape de familie, fiica mea are 10 ani", spunea Miriuta dupa infrangerea, 0-1 cu U Cluj din baraj. Familia lui Miriuta locuieste la Budapesta.

Miriuta nu va avea antrenori secunzi din Romania, ci ii va pastra pe cei existenti deja la echipa.

La Kisvárda este legitimat Gicu Grozav, cel care a reusit 1 gol in 7 meciuri.