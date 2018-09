Mirel Radoi stie care e viitorul lui Dica la FCSB! De ce nu l-a dat Becali afara pana acum: "Nu era normal ce facea"

Mirel Radoi a vorbit despre situatia lui Nicolae Dica la FCSB.

Selectionerul Nationalei U21, invitat la Ora Exacta in Sport, l-a aparat pe antrenorul celor de la FCSB si s-a aratat increzator in ceea ce priveste viitorul lui Dica la echipa. Radoi e de parere ca aducerea unui nou antrenor nu ar duce la indeplinirea obiectivelor pe care le are FCSB in acest sezon.

"Dica eu cred ca va termina tot sezonul, pentru ca adus un alt antrenor in momentul de fata, in care ei deja isi pun intrebari la nivel de conducere din punct de vedere fizic, aici cred ca cel mai in masura sa dea raspunsurile este Dica. Daca aduci un antrenor nou va incepe in timpul sezonului sa antreneze echipa din punct de vedere fizic si n-o sa faca altceva", a declarat Mirel Radoi la PRO X.

Intrebat daca totusi ratarea calificarii in Europa nu trebuie sa cantareasca mai mult, Radoi l-a aparat pe Dica, explicand ca antrenorul nu este singurul vinovat pentru ratarea unei calificari.

"Incepem sa vedem valoarea unui antrenor daca a pierdut sau nu o calificare? Nu ne uitam si la lotul de jucatori, uitam lucrurile bune? La pauza meciului erau calificati. Eu prefer zicala aia: "Decat un gol urat, mai bine o bara frumoasa". Eu prefer sa fac un egal cu un joc de calitate decat sa castig un meci cu un joc intamplator", a fost reactia lui Radoi.

Selectionerul Nationalei U21 a comentat si faptul ca Gigi Becali nu a mai procedat cu Nicolae Dica asa cum a procedat in trecut cu antrenorii care pierdeau meciuri importante.

"Nu era normal ce facea pana acum, pentru ca la fiecare meci pierdut incepea si suna antrenori. Eu cred ca e bine ca i-a dat continuitate lui Dica. Eu cred ca au discutat si au lamurit unele aspecte. Continuarea lui Nicolae Dica eu cred ca e un lucru pozitiv. In acest moment, eu cred ca echipa, chiar daca nu are cel mai spectaculos joc, pentru ca e greu in acest moment sa joci cum o face Craiova... Pentru Dica a contat rezultatul, chiar si aseara, la meciul cu cei de la Calarasi", a spus Mirel Radoi.

Acesta a vorbit si despre relatia cu Gigi Becali dupa cearta cu patronul stelist.

"O cearta e mult spus pentru ca noi nu ne-am certat. Am discutat o data dupa meciul cu Portugalia, cand m-a intrebat cum au jucat jucatorii de la Steaua, i-am explicat. Cam asta a fost", a povestit Radoi.