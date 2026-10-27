Cod galben de ploi în România! Ce meciuri tari din această săptămână ar putea fi afectate de precipitații

Cod galben de ploi în România! Ce meciuri tari din această săptămână ar putea fi afectate de precipitații Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o alertă de vreme severă pentru București și șapte județe. Condițiile meteo ar putea afecta serios starea gazoanelor la meciurile din Cupă.

TAGS:
Cupa RomanieiDinamoChidia Targoviste
Din articol

Potrivit datelor transmise de ANM, avertizarea de cod galben pentru ploi însemnate cantitativ este valabilă în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00. Alerta vizează municipiul București și județele Ilfov, Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Teleorman, unde volumul de apă va atinge 20-30 l/mp și, izolat, va depăși 40 l/mp. În paralel, o informare meteorologică valabilă până miercuri, la ora 15:00, anunță precipitații moderate (10-30 l/mp) în sudul și estul țării, dar și în zona Carpaților de Curbură, însoțite de intensificări ale vântului de până la 40-50 km/h în Moldova, Muntenia și Dobrogea.

  • Cod galben ploi 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Partidele din București și Ilfov, sub amenințarea ploilor

Precipitațiile abundente din Capitală și din județul Ilfov pun sub semnul întrebării calitatea suprafețelor de joc pentru duelurile programate la mijlocul acestei săptămâni în grupele Cupei României. În București, unde se vor acumula 20-30 l/mp până miercuri dimineață, la ora 08:00, Dinamo primește vizita celor de la Chindia Târgoviște miercuri, 28 octombrie, de la ora 19:00. Chiar dacă miercuri ploile vor scădea în intensitate (1-3 l/mp), cantitatea mare de apă acumulată anterior ar putea afecta calitatea suprafeței de joc.

Situația este similară și în județul Ilfov, aflat de asemenea sub cod galben, unde sunt programate două partide importante joi, 29 octombrie: Concordia Chiajna o întâlnește pe Sepsi Sf. Gheorghe de la ora 17:00, iar FC Voluntari joacă împotriva Universității Craiova de la ora 19:00. De asemenea, duelurile de miercuri, 28 octombrie, de la ora 15:00, Corona Brașov - FC Argeș și Sporting Liești - FC Bacău, se vor disputa în regiuni vizate de avertizări meteorologice.

La altitudini de peste 1700 de metri, în special în Carpații Meridionali, marți s-au înregistrat lapoviță și ninsoare, cu depunerea unui strat de zăpadă de 3-5 centimetri și rafale de vânt de peste 60-80 km/h pe creste.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția Rusiei după sabotajul de la fabrica de armament Carfil, din Brașov. Ambasadorul rus a răbufnit la MAE
Reacția Rusiei după sabotajul de la fabrica de armament Carfil, din Brașov. Ambasadorul rus a răbufnit la MAE
ARTICOLE PE SUBIECT
CUPA ROMÂNIEI | UTA - FC Botoșani 2-2! Csikszereda, învinsă de FC Bihor! Petrolul a făcut instrucție cu Progresul
CUPA ROMÂNIEI | UTA - FC Botoșani 2-2! Csikszereda, învinsă de FC Bihor! Petrolul a făcut instrucție cu Progresul
Corvinul - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Giuleștenii, dominați în prima repriză
Corvinul - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Giuleștenii, dominați în prima repriză
Sport.ro a câștigat medalia de bronz la Cupa Presei la Tir
Sport.ro a câștigat medalia de bronz la Cupa Presei la Tir
ULTIMELE STIRI
S-a schimbat liderul în Serie A! Pe ce loc a ajuns Interul lui Chivu
S-a schimbat liderul în Serie A! Pe ce loc a ajuns Interul lui Chivu
Corvinul - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Giuleștenii, dominați în prima repriză
Corvinul - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Giuleștenii, dominați în prima repriză
Adrian Mutu a numit echipele care se bat la titlu: ”Dinamo o să simtă presiunea”
Adrian Mutu a numit echipele care se bat la titlu: ”Dinamo o să simtă presiunea”
Din clubul de noapte, direct la antrenamentele lui Bayern! Cum l-au primit colegii pe Harry Kane
Din clubul de noapte, direct la antrenamentele lui Bayern! Cum l-au primit colegii pe Harry Kane
Cu un gol de senzație, Răzvan Lucescu a luat primul punct în Liga Campionilor Asiei
Cu un gol de senzație, Răzvan Lucescu a luat primul punct în Liga Campionilor Asiei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani

Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei

Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur



Recomandarile redactiei
Corvinul - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Giuleștenii, dominați în prima repriză
Corvinul - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Giuleștenii, dominați în prima repriză
S-a schimbat liderul în Serie A! Pe ce loc a ajuns Interul lui Chivu
S-a schimbat liderul în Serie A! Pe ce loc a ajuns Interul lui Chivu
Adrian Mutu a numit echipele care se bat la titlu: ”Dinamo o să simtă presiunea”
Adrian Mutu a numit echipele care se bat la titlu: ”Dinamo o să simtă presiunea”
Din clubul de noapte, direct la antrenamentele lui Bayern! Cum l-au primit colegii pe Harry Kane
Din clubul de noapte, direct la antrenamentele lui Bayern! Cum l-au primit colegii pe Harry Kane
Cu un gol de senzație, Răzvan Lucescu a luat primul punct în Liga Campionilor Asiei
Cu un gol de senzație, Răzvan Lucescu a luat primul punct în Liga Campionilor Asiei
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
Din categoria „Atletico Textila.” Portarul „revelației” Lupii Profa și-a luat concediu ca să joace în Cupa României
Reacția lui Nicu Croitoru după thrillerul cu Farul. Ce a spus despre restanțele financiare
Reacția lui Nicu Croitoru după thrillerul cu Farul. Ce a spus despre restanțele financiare
„Oribile!” Viorel Moldovan, contrariat de lucrurile care se petrec în Superliga: „În alte campionate nu vezi așa ceva!”
„Oribile!” Viorel Moldovan, contrariat de lucrurile care se petrec în Superliga: „În alte campionate nu vezi așa ceva!”
CITESTE SI
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

stirileprotv Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

stirileprotv Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

stirileprotv Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

stirileprotv Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!