Cod galben de ploi în România! Ce meciuri tari din această săptămână ar putea fi afectate de precipitații

Potrivit datelor transmise de ANM, avertizarea de cod galben pentru ploi însemnate cantitativ este valabilă în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00. Alerta vizează municipiul București și județele Ilfov, Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Teleorman , unde volumul de apă va atinge 20-30 l/mp și, izolat, va depăși 40 l/mp. În paralel, o informare meteorologică valabilă până miercuri, la ora 15:00, anunță precipitații moderate (10-30 l/mp) în sudul și estul țării, dar și în zona Carpaților de Curbură, însoțite de intensificări ale vântului de până la 40-50 km/h în Moldova, Muntenia și Dobrogea .

Partidele din București și Ilfov, sub amenințarea ploilor

Precipitațiile abundente din Capitală și din județul Ilfov pun sub semnul întrebării calitatea suprafețelor de joc pentru duelurile programate la mijlocul acestei săptămâni în grupele Cupei României. În București, unde se vor acumula 20-30 l/mp până miercuri dimineață, la ora 08:00, Dinamo primește vizita celor de la Chindia Târgoviște miercuri, 28 octombrie, de la ora 19:00. Chiar dacă miercuri ploile vor scădea în intensitate (1-3 l/mp), cantitatea mare de apă acumulată anterior ar putea afecta calitatea suprafeței de joc.

Situația este similară și în județul Ilfov, aflat de asemenea sub cod galben, unde sunt programate două partide importante joi, 29 octombrie: Concordia Chiajna o întâlnește pe Sepsi Sf. Gheorghe de la ora 17:00, iar FC Voluntari joacă împotriva Universității Craiova de la ora 19:00. De asemenea, duelurile de miercuri, 28 octombrie, de la ora 15:00, Corona Brașov - FC Argeș și Sporting Liești - FC Bacău, se vor disputa în regiuni vizate de avertizări meteorologice.

La altitudini de peste 1700 de metri, în special în Carpații Meridionali, marți s-au înregistrat lapoviță și ninsoare, cu depunerea unui strat de zăpadă de 3-5 centimetri și rafale de vânt de peste 60-80 km/h pe creste.