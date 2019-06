Mircea vs Razvan Lucescu! Meci de SENZATIE, azi, pe Dinamo! Ce superjucatori vor fi pe teren

Mircea si Razvan Lucescu se vor confrunta din nou!

La 18:30, in Stefan cel Mare se intalnesc generatiile Dinamo 90 si Rapid 99! Pe bancile celor doua echipe vor fi Mircea, respectiv Razvan Lucescu.

Intrarea e libera! Partida are scop caritabil. Toate fondurile stranse in urma disputarii ei vor ajunge la tanarul Gabriel Balacean, caruia o malformatie genetica ii macina trupul. Pentru a-l ajuta sa stranga cei 200 000 de euro necesari tratamentului din Franta, la Rapid si Dinamo vor fi pe teren nume uriase din istoria celor doua cluburi: Andone, Marica, Fl. Petre, Kiriță, Dănciulescu, Stelea, Câmpeanu, C. Munteanu, Răducioiu, Lupu, Iftodi, Sabău, Pancu, Dulca, Maier, Măldărășanu, Ganea, Lobonț, Șumudică, Ștefan Nanu, Stanciu, Raț, D. Niculae, Maftei sau Dani Coman.