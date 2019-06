Primul transfer primit de Razvan Lucescu pentru Liga Campionilor! Patronul lui PAOK i-a promis ca va intari si mai mult echipa

Razvan Lucescu a scris istorie in Grecia si i-a adus lui PAOK Salonic primul event din istorie. El a cucerit titlul cu formatia din nordul Greciei dupa mai bine de 3 decenii de asteptare.

Razvan Lucescu a cucerit eventul cu PAOK Salonic in sezonul recent incheiat, inregistrand o performanta istorica pentru formatia elena. El a adus primul titlu la Salonic dupa mai bine de trei decenii de asteptare. Acum, antrenorul roman se pregateste pentru cupele europene.

PAOK a facut primul transfer al verii



Patronul lui PAOK, controversatul Ivan Savvidis, i-a promis lui Razvan Lucescu ca va intari echipa in vederea participarii in cupele europene si a castigarii unui nou titlu al Greciei. El s-a miscat rapid si a adus deja un jucator.

PAOK Salonic l-a transferat pe fundasul brazilian Rodrigo Alves Soares (26 de ani), de la Desportivo das Aves, din prima liga a Portugaliei. Rodrigo a jucat la Gremio Anapoli, in Brazilia, si a fost adus in Europa de FC Porto. Acesta a jucat in ultimele doua sezoane la Aves, iar in stagiunea 2018/19 a bifat 37 de meciuri, 4 goluri si 6 pase decisive.

Aves a terminat pe locul 14 in Liga Sagres.