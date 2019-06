"E adevarat, am vorbit cu Besiktas si Fenerbahce!" Lucescu a spus TOT! Ce raspuns a dat ofertelor de MILIOANE pe care le-a primit

Lucescu se putea alege cu un super contract in aceasta vara.

A refuzat insa banii de la Fenerbahce si Besiktas. Desi a negociat timp de mai multe saptamani cu cele doua mari rivale din Istanbul, Lucescu nu s-a inteles cu niciuna. A simtit ca nu si-ar fi putut face nicaieri munca asa cum si-ar dori.

"Am avut discutii serioase cu Fenerbahce si Besiktas. Am vazut ca termenii propusi de cele doua cluburi nu erau ceea ce-mi doream eu, asa ca am renuntat. Simteam ca munca mea nu ar avea o insemanatate prea mare!", a spus Lucescu la Marius Tuca Show.

Lucescu a parasit recent nationala Turciei, pe care a pregatit-o in ultimul an si jumatate.

