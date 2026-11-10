Dana White, conducătorul UFC, principala organizaţie mondială de arte marţiale mixte (MMA), a declinat luni oferta de angajare venită din partea lui Donald Trump, care propusese, în glumă, să-l numească purtător de cuvânt al Casei Albe.

UFC, prima reacție după oferta lui Donald Trump

„Vă mulţumesc pentru ofertă, domnule preşedinte”, a declarat acesta, aflat alături de liderul american, în sala de presă a Casei Albe, unde cei doi au făcut o apariţie-surpriză.

„Nu vreau să fac politică”, a adăugat Dana White, un susţinător fervent al lui Donald Trump.

„Sunt devastat să aud asta”, a reacţionat preşedintele american, simulând tristeţea.

Donald Trump a mai afirmat, în faţa jurnaliştilor prezenţi, că Dana White este „un tip extraordinar”, adăugând că singura lui problemă era că „vorbeşte puţin înainte să-ţi rupă faţa”.

La rândul său, Dana White a mărturisit că ultimele 24 de ore, de la anunţul făcut de republican, „au fost complet nebuneşti”.

Donald Trump, slăbit din punct de vedere politic de victoria categorică a democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului, evocase această numire sâmbătă, pe platforma Truth Social, înainte de a preciza, la scurt timp, că era vorba doar despre o glumă.

Postul strategic de purtător de cuvânt al Casei Albe este vacant din 16 octombrie, când Katie Zacharia a fost demisă după doar cinci zile în funcţie. Ea lăsase o impresie nesatisfăcătoare în timpul singurei conferinţe de presă pe care a susţinut-o şi era acuzată că a minţit în legătură cu pregătirea sa juridică.

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