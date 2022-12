Mircea Rednic recunoaște: ”Am avut trei oferte clare în Liga 1”. Își anunță revenirea în antrenorat în 2023

Ultimul antrenor care a câștigat titlul cu Dinamo, în 2007, a suferit o operație la șold în luna aprilie, după care a urmat recuperarea. Rednic își anunță, însă, revenirea în antrenorat în 2023.

Mircea Rednic: ”Am zis ca anul acesta să fie de sacrificiu”

"Cu antrenoratul, am avut oferte, dar am spus că nu antrenez anul ăsta. Dar, de la anul, sunt disponibil. Am avut trei oferte clare din Liga 1, de aici, de la noi și o discuție. Am avut și din străinătate oferte bune, din punct de vedere financiar.

Dar am spus că anul acesta nu vreau. Mai ales că sunt și operat. Vreau să-mi fac recuperearea cum trebuie. Mi-am pus proteză la șold. De câte ori m-am operat la genunchi, ba am amânat, ba recuperarea am făcut-o în doi peri și, după aia, m-am mai operat de vreo două ori.

Am zis ca anul acesta să fie de sacrificiu, mai ales după ce s-a întâmplat la Dinamo. Am zis că anul acesta chiar nu mai vreau să antrenez. De la anul, cu mare dragoste antrenez. M-au căutat echipele care au căutat antrenori și care au schimbat", a spus Rednic, conform AS.ro.

Mircea Rednic a avut cinci ”mandate” la Dinamo și, fără îndoială, ultimul a fost cel mai slab și cel mai scurt. A rezistat doar 12 meciuri, și a bifat doar o singură victorie și trei rezultate de egalitate.

În total, Rednic a adunat 179 de meciuri pe banca lui Dinamo.

Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Alania, Xazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași și Viitorul sunt celelalte echipe pe care le-a pregătit Mircea Rednic.