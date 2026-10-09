După victoria de la Sfântu Gheorghe, adusă de golurile lui Martin Pascual și Alberto Soro, Andrei Nicolescu a apărut la microfon și a avut de transmis două mesaje - unul suporterilor lui Dinamo, iar altul conducerii lui Sepsi.

Andrei Nicolescu, după Sepsi - Dinamo 0-2: "Îi rog pe suporterii noștri să fie parte din marea familie Dinamo"

Meciul a fost întrerupt spre final din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei lui Dinamo. Andrei Nicolescu le-a cerut suporterilor de la Sepsi să se abțină de la astfel de manifestări în viitor pentru a nu pune în pericol echipa.

"Aș vrea să îl salut pe Ovidiu (n.r - Burcă), să-l felicit pentru munca pe care o face aici. Aș vrea să îi rog pe suporterii noștri să fie parte din marea familie Dinamo, să ne ajute să creștem împreună și să înlăture orice circumstanță care ar putea să ne ducă cu gândul că am putea avea ceva mesaje care ar putea supăra sau să aibă tentă de orice fel.

Noi, cu ei, suntem mai buni de atât și nu avem nevoie de asta pentru a crește împreună. Putem atinge lucruri extraordinare doar împreună. Nu își au rostul (n.r - scandările xenofobe). Să ne ajute pe teren. Au fost extraordinari 90 de minute și le mulțumesc pentru asta", a spus Andrei Nicolescu.

Întrebat dacă s-a temut că arbitrul poate lua o decizie mai drastică din cauza scandărilor fanilor lui Dinamo, Nicolescu a spus: "Suporterii noștri sunt foarte inteligenți. Au fost până la limită".

Andrei Nicolescu: "Îl rog pe Dioszegi ca oamenii care vin din București să poată mânca ceva!"

Nicolescu a încheiat cu un mesaj pentru Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi. Conducătorul lui Dinamo s-a plâns de condițiile pe care el și partenerii săi le-au avut în loja de la Sfântu Gheorghe.

"Mai am un mesaj pentru domnul Dioszegi. Îl felicit pentru că are brutărie, îi mulțumesc că mi-a pus niște pâine pe masă, dar eu am niște parteneri și sponsori care vin de la București. În virtutea respectului între cluburilor, îl rog să aibă un protocol normal ca oamenii care vin de la București 4 ore să poată mânca ceva. E o chestiune de minim respect. Mi-aș dori să primim și noi ceea ce oferim", a mai spus Nicolescu.