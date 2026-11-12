Cu ocazia zilei de naștere, „Zeița de la Montreal” a primit numeroase mesaje din partea familiei, prietenilor și fanilor din întreaga lume. Nadia a publicat un videoclip pe rețelele sociale, prin care le-a mulțumit tuturor pentru urări.

„Vă mulțumesc mult tuturor pentru frumoasele urări de ziua de naștere, pentru mesaje și pentru telefoanele minunate. Mi-ați făcut cu adevărat ziua minunată. Ce an uimitor și ce modalitate de a sărbători 50 de ani de la primul 10 «perfect»! Multă muncă alături de întreaga echipă.

Aș vrea să trimit multă dragoste și îmbrățișări mari familiei mele, prietenilor mei care sunt aici sau departe, sunt atât de recunoscătoare fiecăruia dintre voi. Mulțumesc mult pentru mesaje!”, a transmis Nadia Comăneci.