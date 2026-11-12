VIDEO Nadia Comăneci a împlinit 65 de ani! Mesajul transmis de „Zeița de la Montreal”

Nadia Comăneci a împlinit 65 de ani! Mesajul transmis de „Zeița de la Montreal” Atletism
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nadia Comăneci a împlinit joi, 12 noiembrie 2026, vârsta de 65 de ani. 

TAGS:
Nadia Comaneci
Din articol

Cu ocazia zilei de naștere, „Zeița de la Montreal” a primit numeroase mesaje din partea familiei, prietenilor și fanilor din întreaga lume. Nadia a publicat un videoclip pe rețelele sociale, prin care le-a mulțumit tuturor pentru urări.

„Vă mulțumesc mult tuturor pentru frumoasele urări de ziua de naștere, pentru mesaje și pentru telefoanele minunate. Mi-ați făcut cu adevărat ziua minunată. Ce an uimitor și ce modalitate de a sărbători 50 de ani de la primul 10 «perfect»! Multă muncă alături de întreaga echipă.

Aș vrea să trimit multă dragoste și îmbrățișări mari familiei mele, prietenilor mei care sunt aici sau departe, sunt atât de recunoscătoare fiecăruia dintre voi. Mulțumesc mult pentru mesaje!”, a transmis Nadia Comăneci.

50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice

La Montreal 1976, Nadia Comăneci a obținut șapte note de 10 și a câștigat cinci medalii: trei de aur, la individual compus, bârnă și paralele inegale, una de argint, cu echipa României, și una de bronz, la sol.

Patru ani mai târziu, la Moscova, românca a mai cucerit două medalii de aur și două de argint. În total, palmaresul său olimpic cuprinde nouă medalii.

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