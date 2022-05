Mircea Lucescu, mesaj categoric: „Pentru mine, FCSB e Steaua!” Se va implica la Dinamo: „O să renască cu un nou stadion!”

Prezent la lansarea oficială în care se anunța construirea unui nou stadion în Ștefan cel Mare, Mircea Lucescu (76 ani) a mărturisit că dacă arena va fi finalizată până în 2024, se va implica la Dinamo. Iar recent, tehnicianul a ținut să precizeze importanța pe care o are un stadion modern în performanțele unei echipe.

Mircea Lucescu: „Steaua nu a câștigat campionatul pentru că nu a avut propriul ei stadion”

„Dacă am același entuziasm și se termină stadionul, mă voi întoarce la Dinamo. Am promis ministrului că vin, dar nu știu ce va fi! Voi fi însă acolo. Stadionul va schimba totul. Nu uitați că un stadion îți aduce cel puțin 12-13 puncte în plus. Iar oamenii au nevoie de timp ca să își dea seama ce înseamnă casa lor, prezența suporterilor, steagurile, tricourile. Mai avem nevoie de timp până vom vedea stadioanele noastre arhipline.

Lucrurile nu se câștigă de azi pe mâine, e nevoie de timp. La Rapid o să vină succesul, la fel și la Dinamo. Steaua n-a mai câștigat campionatul pentru că n-a avut propriul ei stadion. Steaua! Pentru mine e Steaua”, a declarat Mircea Lucescu în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Antrenorul lui Dynamo Kyiv condamnă managementul lui Dinamo din ultimii ani și nu înțelege cum de clubul din Ștefan cel Mare a ajuns să dispute barajul pentru retrogradare. De asemenea, Lucescu susține că după Revoluție, în contul lui Dinamo au intrat o sumă importantă de bani din vânzarea jucătorilor.

Mircea Lucescu: „Oamenii de la Dinamo nu au avut profesionalism”

„O să aibă o altă anvergură (n.r. Dinamo), o să fie cu totul și cu totul diferit. Pentru mine oricum e de neînțeles cum Dinamo a ajuns să joace barajul. Oamenii de acolo nu au avut profesionalism, niciun pic de știința conducerii unei echipe? Absolut nimic? Și bani au fost! După '90 acolo au intrat foarte mulți bani din vânzarea de jucători”, a precizat Mircea Lucescu.