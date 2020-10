OFICIAL | Fotbalistii imprumutati la FCSB au revenit la FC Hermannstadt! Cat timp trebuie sa stea pe tusa atacantul Goran Karanovic

FC Hermannstadt a dat o mana de ajutor ros-albastrilor pentru partida pierduta in fata lui Slovan Liberec, scor 0-2.

Cei doi fotbalisti imprumutati de FC Hermannstadt pentru meciul FCSB - Slovan Liberec din turul trei al Europa League, au revenit la clubul sibian.

Goran Karanovic trebuie sa se refaca dupa accidentarea suferita din timpul partidei contra cehilor, atunci cand a fost scos in minutul 10. Atacantul elvetian in varsta de 32 de ani va fi indisponibil pentru urmatorul meci, in timp ce David Caiado va reintra in programul normal de antrenament al echipei, au transmis intr-un comunicat cei din conducerea clubului.

FC Hermannstadt va disputa urmatorul meci in Liga 1, pe 4 octombrie, in deplasarea de la Gaz Metan Medias.