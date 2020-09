Valeriu Iftime, suparat pe arbitrajul din partida de la Hermannstadt: "E clar ca daca nu e voit, inseamna ca e un arbitru foarte slab!" Ce spune despre oferta lui Dugandzic

Valeriu Iftime l-a acuzat pe arbitrul Chivulete in urma dictarii penalty-ului din finalul partidei Hermannstadt - FC Botosani.

Valeriu Iftime a fost foarte vehement la adresa arbitrului Chivulete dupa infrangerea echipei sale din deplasarea de la Hermannstadt, scor 2-1. Patronul clubului FC Botosani considera ca penalty-ul acordat in minutul 86 a fost eronat.

De asemenea, Iftime a ramas dezamagit si de prestatia atacantului croat, Marko Dugandzic (26 de ani):

"Din nefericire, Hermannstadt are parte de asemenea arbitraje. Poate e o coincidenta. Cateodata pare prea matematic facut.

Chivulete poate sa stea acasa doua saptamani. Am pierdut 3 puncte, dar nu e vorba doar de asta. E vorba de stare, de increderea pe care o mai avem intr-un <<judecator>>. Nu mai conteaza punctele, conteaza aceasta stare. Iti tremura pantalonii cand il vezi, nu ii spui nimic, nu ii faci nimic, e ca un judecator. El te executa, te duci acasa si te culci. Bun, asteptam urmatorul meci.

Sunt foarte multe lucruri, foarte multi bani aici. Starea echipei, situatia echipei. Toate se duc intr-o socoteala care este in defavoarea noastra.

Eu nici nu cunosc ce face Chivulete. O asemenea decizie nu o da nimeni care are o logica, o normalitate. Masura e la tine in mana. Nici macar nu l-a atins, a fost asa...of, of. Ranile astea mentale trec mai greu decat cele fizice. E clar ca daca nu e voit, inseamna ca e un arbitru foarte slab.

Dugandzic este prea iesit din forma. Noi n-am avut atacant de cateva etape. Este adevarat ca are cateva oferte sa plece de la Botosani. N-am nimic impotriva. Dar tot el este cel care ne-a pus playoff-ul in brate cu niste goluri incredibile. Asta este rolul lui de fotbalist. Cand joaca bine il laudam, cand joaca mai prost, il criticam", a declarat Valeriu Iftime, pentru PRO X.