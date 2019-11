Mihaila e vanat de o echipa din Champions League! Clubul care da 5 milioane de euro pentru tanarul star al Craiovei: cand poate pleca noua senzatie din Liga 1

Valentin Mihaila e gata de transferul carierei.

Impresarul jucatorului de la Craiova a marturisit in urma cu cateva saptamani ca un club important din Europa e pe urmele tanarului care a facut senzatie la nationala U21 si e gata sa ofere 5 milioane de euro in schimbul sau.

Prosport scrie ca Steaua Rosie Belgrad este echipa care il vrea pe Mihaila. Formatia din Serbia joaca in grupele Champions League.

Totusi, patronul Universitatii, Mihai Rotaru, nu vrea sa-l dea asa usor pe Mihaila. Oficialul spera ca jucatorul sa continue sa aiba evolutii excelente si sa poata obtine un pret mai bun pentru el.

"Un club important din Europa e gata sa ofere minimum 5 milioane de euro pe Mihaila. Iar oferta poate merge pana la 7 milioane de euro. Dar, asa cum il stiu eu pe Mihai Rotaru, el nu-i va da drumul. Cel putin pana la vara nu va pleca sigur", a spus Silviu Bogdan, impresarul lui Mihaila, pentru Oltenia TV.

Steaua Rosie Belgrad e pe locul 3 in grupa B din UCL, in care se lupta cu Bayern, Tottenham si Bayern Munchen si are sanse mari sa mearga in primavara Europa League daca invinge echipa din Grecia in ultima partida.