ULTIMA ORA | Mihaila se pregateste de transferul vietii! UN GIGANT din Europa il vrea pe starul Craiovei: meciul cu Finlanda i-a convins

Valentin Mihaila poate prinde transferul carierei.

Tanarul jucator al Craiovei se afla intr-o forma de zile mari. Cele trei goluri marcate joi seara in poarta Finlandei in meciul pe care Romania U21 l-a castigat cu 4-1 au reprezentat doar varful aisbergului.

Mihaila joaca foarte bine si la echipa de club acolo unde ofera pase de gol si marcheaza. Nu atat de mult pe cat si-ar dori Victor Piturca, dupa cum chiar antrenorul Craiovei a dezvaluit dupa meciul de la tineret, insa un lucru este cert. Mihaila este fotbalistul roman cu cea mai rapida crestere in ultimele luni depasindu-l chiar si pe Florinel Coman.

In aceste conditii, era de asteptat ca marile cluburi din Vest sa puna tinta pe tanarul Craiovei. Presa din Olanda noteaza ca Ajax este pregatita sa faca o oferta pentru Mihaila. Jurnalistii olandezi scriu ca Ajax si-a trimis scouterii in mai multe randuri in Romania pentru a-l urmari pe Mihaila, iar evolutia din meciul cu Finlanda i-a convins.

Silviu Bogdan, fost manager la centrul de copii si juniori al Craiovei, a declarat recent ca Mihaila are o oferta de 5 milioane de euro. Victor Piturca, pe de alta parte, a afirmat imediat dupa meciul cu Finlanda ca nu se pune problema ca Mihaila sa plece deocamdata.