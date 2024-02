Campioana en-titre va primi vizita ”câinilor” la Ovidiu. Partida va conta pentru etapa #25 din sezonul regulat al Superligii României și va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Gică Hagi, reverență pentru un club din Liga 1: ”Respect total”

Gică Hagi, antrenorul principal al ”marinarilor”, și-a arătat respectul pe care-l are față de Dinamo București, club de tradiție în Liga 1 care a promovat la finele stagiunii trecute în primul eșalon al României.

De asemenea, Gică Hagi a ținut să menționeze faptul că înfruntarea va fi dificilă și că elevii săi trebuie să muncească din greu pe teren pentru a dovedi clubul din Ștefan cel Mare în runda cu numărul 25.

”Cele trei puncte sunt foarte importante pentru noi. Jucăm acasă, dar când joci cu Dinamo niciodată nu poți să te consideri favorit. Din contră, trebuie să arăți respect față de toată tradiția, față de tot ce înseamnă acest club. E un club care a reprezentat România în Europa. Respect total!

Trebuie să muncim foarte mult în teren, este o echipă destul de disciplinată, destul de agresivă. Au și defecte și trebuie să exploatăm aceste minusuri pe care le au. Trebuie să jucăm un fotbal la fel cum am făcut în primele trei etape. Am stat foarte bine atât defensiv și cred că am am avut momente în care am jucat foarte bine și ofensiv.

Concentrare maximă, o atitudine bună, trebuie să încercăm să câștigăm cele trei puncte. Suntem acolo sus și încercăm să rămânem acolo și să ne luptăm pentru a intra în play-off.

Accidentări, Băluță, Larie are o problemă după meciul de la București, a acuzat o întindere ușoară, Benchaib a revenit, dar încă nu e, Sîrbu a revenit, dar are două-trei zile de antrenament. Louis Munteanu, suspendat. Trebuie să găsim soluții și să facem un meci foarte bun”, a spus Gică Hagi.

Ultima întâlnire dintre Farul Constanța și Dinamo București s-a petrecut la sfârșitul lunii septembrie, în etapa a 10-a din Superliga, moment în care campioana en-titre i-a învins pe ”câini” cu 2-0, în deplasare.

Farul Constanța, în perioada de mercato

Veniri - Ronaldo Deaconu (Korona Kielce / liber de contract), Cristian Ganea (FCSB / liber de contract), Ionuț Cercel, Luca Băsceanu (promovați de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Adrian Mazilu (Brighton / împrumut încheiat), Enes Sali (FC Dallas / 2.8 milioane de euro), Mihai Aioani (Rapid / 400.000 de euro), Andrei Artean (Apollon Limassol / 50.000 de euro), Marco Borgnino (Cobreloa / contract reziliat)