Piturca nu a fost impresionat de MECIUL PERFECT reusit de Mihaila: "Asa si? Preferam sa dea 3 goluri sa mai dea unul si cu Chindia!" Avertisment pentru eroul de la U21

Valentin Mihaila, jucatorul legitimat la Cravioa, a fost omul meciului pentru nationala U21.

Romania U21 a invins cu 4-1 Finalnda U21. Toate cele patru goluri au fost inscrise de Valentin Mihaila, noua senzatie a Romaniei.

Victor Piturca, antrenorul lui Mihaila de la echipa de club, a fost in tribune la Voluntari si a vorbit despre elevul sau. Piturca a avertizat: Mihaila nu trebuie sa fie ridicat in slavi, pentru ca trebuie sa munceasca si sa creasca in continuare.

"Cum vi s-a parut Mihaila?", a fost intrebarea reporterilor pentru Piturca.

"Asa si asa... Cum, numai patru goluri? Prefer sa nu vorbesc despre sfaturile mele. A facut un joc remarcabil, a facut faze pe care le-a lucrat. Felicitari! Vreau in continuare la fel! Vreau sa fie la fel si la echipa de club! Preferam sa marcheze 3 acum si sa marcheze unul si cu Chindia.

Meciul a fost bun, bine ca am castigat, acest lucru ramane, e important! Lasati-l in pace, nu-l mai ridicati in slavi, trebuie sa munceasca in continuare!

Acum nu e in vizorul niciunui club, pentru ca nu va pleca!", a declarat Piturca dupa meciul tineretului.