După victoria mare obținută de România contra Austriei, Becali a susținut că este și el alături de echipa națională datorită unui gest făcut de selecționer: Lucescu l-ar fi sunat înaintea meciului FCSB - Universitatea Craiova și i-ar fi urat succes.

Reacția lui Mihai Stoica după conflictul izbucnit între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu



Mirel Rădoi a fost foarte deranjat de gestul lui Mircea Lucescu, iar la conferința de presă de vineri a catalogat drept "șocantă" intervenția selecționerului. "Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta", a spus Rădoi.



Mihai Stoica s-a ferit să catalogheze în vreun fel reacția lui Rădoi, însă oficialul FCSB crede că Mircea Lucescu ar putea avea discuții amicale sau astfel de urări și pentru alți conducători din fotbalul românesc.



"Gigi a povestit că Mircea Lucescu l-a sunat și i-a spus că e alături de el. Poate Mircea Lucescu a vorbit și cu alți patroni, antrenori, conducători, dar oamenii ăia n-au ieșit să spună.



N-are nicio legătură ce s-a întâmplat în teren la meciul FCSB - Craiova cu o discuție de dinainte de meci în care Lucescu îi spune lui Gigi că e alături de el.



Noi am contestat mereu regula U21 și multe acțiuni întreprinse de FRF. Asta ce înseamnă? Că avem o mare problemă că am fost împotriva administrației Burleanu în foarte multe momente? Ca mine n-a fost nimeni mai vocal niciodată.



Reacția lui Mirel nu mi se pare nici exagerată, nici nimic. El a venit pur și simplu cu subiectul ăsta. Lui i se pare în neregulă fiind ex-selecționer. Dacă i se pare în neregulă, asta e situația. Eu nu m-aș fi sinchisit să răspund. Eu știu că Mircea Lucescu i-a spus așa: 'Gigi, ești într-un moment delicat. Sunt alături de tine'", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

