Mihai Stoica, replici pentru Șumudică și Rotaru, după ironiile la adresa lui Tavi Popescu: ”Nu i-a ieșit!”

Finanțatorul oltenilor l-a ironizat pe ”decarul” de la FCSB pentru felul în care acesta a sărbătorit la Ateneu câștigarea titlului și a transmis că Ștefan Baiaram, fotbalistul Universității Craiova, este ”cu două clase” peste ”perla” lui Gigi Becali.

Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mihai Rotaru și Marius Șumudică

De altfel, Octavian Popescu i-a stârnit furia și lui Marius Șumudică. Antrenorul care a fost refuzat recent de către Rapid a avut o reacție dură după ce a văzut ironiile lui Octavian Popescu la adresa giuleștenilor.

Mihai Stoica a sărit în ajutorul lui Octavian Popescu prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. Managerul general de la FCSB a ținut să le răspundă atât lui Mihai Rotaru, cât și lui Marius Șumudică.

”Rotaru zice că Baiaram e peste Octavian Popescu. Poate s-a referit la înălțime. Pont : revedeți pasele lui Octavian pentru Olaru la cele două goluri din Ghencea (primul 3:0 dintre noi și U Craiova).

Șumudică zice că are 30 kg cu butelia în mână. Gluma asta nu era bună nici când așteptam Albumul Duminical în speranța că o vedem pe Sabrina cântând alb-negru în piscină (părea că-i iese un sân la un moment dat). Doar părea, nu-i ieșea total. Nici lui Șumudică nu i-a ieșit.

De ce?

Pentru că al nostru la 21 ani are deja 137 meciuri, 20 goluri și 16 assist-uri în Liga 1 (și ce goluri… și ce assist-uri…), a marcat în cupele europene și a debutat în naționala mare. Doar Liviu Manolache mă poate corecta și nu comentez.

Pentru alți hateri no name, a zis Reggie Jackson (Google search) ceva : FANS DON’T BOO NOBODIES (Google translate). Dar tot mai ’șmechere’ vorbe au românii. Din popor”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Octavian Popescu: ”Ai 30 de kilograme cu tot cu butelie în brațe!”

"Pe mine m-a deranjat rău de tot. Ok, a fost anul FCSB. Au sărbătorit, au făcut frumos, au organizat o sărbătoare extraordinară. Jos pălăria! Am văzut oameni care alergau după autocar. Înseamnă mult pentru mine, eu nu credeam, dar ei sunt cetățeni. FCSB nu are ultrași, ci cetățeni.

Ei sunt iubiți în toată țara, e adevărat. Vin din toate colțurile țării, dar nu se pot compara cu 10.000 de rapidiști sau 10.000 de dinamoviști. Mustață încearcă să facă galerie și cu siguranță rezultatele îi ajută. Așa se clădește o generație. Dacă vor mai lua campionatul, cu siguranță vor deveni foarte puternici la nivelul ăsta. Nu se compară niciodată galeria lui FCSB cu cea de la Rapid sau Dinamo. Când intri pe Giulești se rupe stadionul, e un spectacol.

M-a deranjat și aș vrea să vină domnul Lucescu sau un antrenor care să demonstreze cine sunt căpriorii. M-a deranjat asta cu căpriorii: 'Căpriorii, hai căpriorii, unde sunteți?'. A fost o ironie la adresa Rapidului.

Eu n-am niciun fel de problemă, te bucuri, sunt bune și glumele astea, dar băi, Tavi, dacă bate vântul mai tare ești direct în peluză! Ai 30 de kilograme cu tot cu butelie în brațe. Ce naibii vorbim? Te apuci tu să strigi: 'Hai, băi, căpriorii!'”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.