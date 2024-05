Șumudică îl face praf pe Tavi Popescu: "Te apuci tu să strigi de căpriori? Ai 30 de kilograme cu tot cu butelie!"

"Căpriorilor, haideți la Ateneu! Căpriorilor, haideți", a strigat Octavian Popescu la parada de titlu a lui FCSB, un mesaj clar îndreptat spre rapidiști.

Marius Șumudică: "Câte goluri a dat anul ăsta Tavi Popescu? Demonstrează și după poți să vorbești de căpriori"

Marius Șumudică, un fan declarat al Rapidului, spune că și-a pierdut cumpătul când l-a văzut pe Octavian Popescu ironizând formația giuleșteană. Antrenorul e de părere că un fotbalist ar trebui să se abțină de la astfel de gesturi la adresa rivalelor și îl avertizează pe tânărul de la FCSB că roata se poate întoarce în sezonul următor.

"Pe mine m-a deranjat rău de tot. Ok, a fost anul FCSB. Au sărbătorit, au făcut frumos, au organizat o sărbătoare extraordinară. Jos pălăria! Am văzut oameni care alergau după autocar. Înseamnă mult pentru mine, eu nu credeam, dar ei sunt cetățeni. FCSB nu are ultrași, ci cetățeni. Ei sunt iubiți în toată țara, e adevărat. Vin din toate colțurile țării, dar nu se pot compara cu 10.000 de rapidiști sau 10.000 de dinamoviști. Mustață încearcă să facă galerie și cu siguranță rezultatele îi ajută. Așa se clădește o generație. Dacă vor mai lua campionatul, cu siguranță vor deveni foarte puternici la nivelul ăsta. Nu se compară niciodată galeria lui FCSB cu cea de la Rapid sau Dinamo. Când intri pe Giulești se rupe stadionul, e un spectacol.

M-a deranjat și aș vrea să vină domnul Lucescu sau un antrenor care să demonstreze cine sunt căpriorii. M-a deranjat asta cu căpriorii: 'Căpriorii, hai căpriorii, unde sunteți?'. A fost o ironie la adresa Rapidului. Eu n-am niciun fel de problemă, te bucuri, sunt bune și glumele astea, dar băi, Tavi, dacă bate vântul mai tare ești direct în peluză! Ai 30 de kilograme cu tot cu butelie în brațe. Ce naibii vorbim? Te apuci tu să strigi: 'Hai, băi, căpriorii!'.

Vorbește MM. MM e MM, dar tu ești jucător, tu trebuie să demonstrezi. Câte goluri a dat anul ăsta Tavi Popescu la FCSB? Demonstrează, mă, întâi și pe urmă poți să vorbești de căpriori, de mistreți, de vânători, de cine vrei. Niște lucruri care nu-și au rostul, dar probabil de la șampania aia. O fi fost cu alcool.

Nu numai Tavi a făcut asta, dar l-am văzut pe el mai vocal. Ca jucător nu-ți stă bine. Tu trebuie să-ți vezi de treaba ta! Eu ca antrenor am făcut greșeli la rândul meu și recunosc. Chiar am insultat de multe ori și îmi fac mea culpa, dar ca jucător s-a terminat. Că te cheamă galeria să scandezi, ok, te duci, dar se termină meciul și să strigi: 'Căpriorii, căpriorii'? Dacă vin căpriorii anul ăsta și te lovesc?

Am dat cu telecomanda în televizor (n.r - când a văzut ironia lui Octavian Popescu)", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.