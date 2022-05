Acesta s-a urcat chiar și pe gard și a celebrat victoria alături de fanii FCSB-ului, aflați în sectorul rezervat oaspeților. Un steward a încercat să-l calmeze pe oficialul FCSB-ului, dar fără succes.

CFR Cluj (54p) va juca în următoarea etapă cu Universitatea Craiova, acasă, în timp ce FCSB (52p) va evolua contra lui FC Voluntari, în deplasare. În ultima etapă a campionatului, cele două se vor întâlni în meci direct, cu bucureștenii gazde.

Toni Petrea, după victoria cu Universitatea Craiova: ”A venit un gol meritat pe final”

La finalul partidei, Toni Petrea a explicat cum a ajuns să mizeze pe Ivan Mamut, un jucător care dezamăgise în acest sezon, dar și ce s-a întâmplat cu Florinel Coman, schimbat în prima repriză.

"Am trăit foarte intens. Ne așteptam la un meci dificil. Am întâlnit o echipă care atacă, care îi place să aibă posesia. Am făcut o primă repriză destul de bună. În a doua, 10-15 minute am cedat inițiativa și le-am permis să ne preseze, însă am revenit destul de bune și i-am împins din ce în ce mai bine spre poarta lor. A venit un gol meritat pe final de joc, care a turnat plumb în picioarele adversarilor. O victorie meritată.

Doar dacă nu ai treabă cu sportul ăsta ești impasibil. Pentru mine fiecare meci din play-off e ca o finală, ținând cont de diferența dintre noi și primul loc. Fiecare joc a fost ca o finală, ceea ce mă face să fiu foarte bucuros este că am reușit să câștigăm foarte multe meciuri. Avem încă două finale, importantă e acum cea cu Voluntari”, a spus Toni Petrea, printre altele, după finalul partidei.