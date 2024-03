Bergodi, după protestul galeriei: "Ce vină avem noi? Azi ar fi trebuit să fie lângă echipă!" + cum explică criza de nervi de la final

Imediat după fluierul final din Giulești, Bergodi a mers la centralul George Găman pentru a-i reproșa anumite decizii luate, inclusiv eliminarea lui Răzvan Oaidă din repriza secundă.

Bergodi, după protestul galeriei: "Ce vină are echipa? Azi ar fi trebuit să fie lângă echipă!"

La interviul de după meci, antrenorul de la Rapid a spus că Găman a avut o prestație modestă, însă s-a ferit să declare mai multe de teama de a nu fi suspendat.

Bergodi a comentat și protestul galeriei Rapidului, care nu și-a susținut echipa. Italianul spune că echipa sa nu a avut nicio vină pentru scandalul izbucnit în ultimele zile, iar ultrașii ar fi trebuit să susțină Rapidul la acest joc.

"Am avut multe ocazii și am ratat în prima repriză. După ne-au dat goluri pe greșelile noastre, pe contraatac. În prima repriză am jucat prea mult în centru fără să desfacem jocul pe benzi. Am avut ocazii mari de a marca prin Hasani și Krasniqi. Și în a doua repriză am avut situații, dar nu am marcat. Am încercat și în 10 oameni, dar nu a fost ușor. Din păcate, am stricat victoria cu FCSB pierzând azi, însă mergem înainte.

M-am dus direct la arbitru după meci. Nu i-am zis nimic. Eu am respect față de arbitri, dar această manieră pentru noi... când am luat roșu, a fost fault la Rrahmani. Au fost și alte mici detalii. Nu mi-a plăcut deloc, nu mi se pare deloc că a arbitrat bine. Nu vreau să spun altceva pentru că poate mă suspendă 6 luni, dar m-am dus la el și i-am zis ce meci a făcut. El se uita la mine. Atât a fost. Azi mi s-a părut un meci... nu mai spun, poate voi fi suspendat.

Am mers numai să-i spun ce meci a făcut, dar nu mi-a răspuns nimic, se uita la mine. Poate a vrut să-mi dea galben sau roșu, dar l-a dat afară doar pe ofițerul nostru de presă.

Victoria cu FCSB ne-a dat o stare mare de euforie, dar pe jucători nu i-am văzut relaxați la antrenamente. Eram convins că puteam câștiga și acest meci. Poate că nu am gestionat bine, dar azi am avut ocazii. Dacă marcam, se schimba și meciul.

Sunt lucruri în ultimele zile care probabil ne-au afectat. Subconștientul lucrează și nu e ușor să treci peste aceste momente. Am văzut că jucătorii la antrenament s-au descurcat bine, dar această atmosferă cu două tribune care sunt lângă echipă și peluza care nu cântă deloc... ce vină are echipa noastră ca să nu cânte peluza? Ce vină avem noi? Înțelegem protestul, dar se putea da dovadă astăzi de a fi cu adevărat lângă echipă. E un moment dificil pentru unele persoane din peluză, pentru președinte, dar a fost un meci de fotbal. Ar fi fost un sprijin important. Ei îi fluierau pe cei din tribună care cântau. N-am înțeles asta. Noi nu avem nicio vină. Vina e doar că am pierdut meciul, dar atmosfera....

Mergem înainte. Mai sunt 9 meciuri și putem recupera. Trebuie să schimbăm foaia la meciul cu Craiova. Asta este, am avut o seară negativă", a spus Cristiano Bergodi.

După eșecul cu Farul, Rapid a rămas pe locul 2, cu 28 de puncte, la patru puncte în spatele liderului FCSB, care are un meci mai puțin.

Protest al galeriei Rapidului la meciul cu Farul

Fanii rapidişti de la peluză au afişat la începutul meciului bannere cu mesajele "Bocciu liber!" şi "Libertate pentru suporteri". De asemenea, galeria giuleşteană nu a cântat nici imnul Rapidului aşa cum obişnuia. Totodată, galeria rapidistă nu s-a prezentat la meciul cu Farul nici cu steaguri sau bannere.

La începutul partidei, jucătorii echipei antrenate de Cristiano Bergodi au intrat pe teren cu un banner inscripţionat cu mesajul "Bocciu liber!" Suporterii de la tribuna a doua şi tribuna I au preluat rolul galeriei şi au scandat în locul galeriei.

Aproximativ 10.000 de spectatori asistă la partida Rapid - Farul Constanţa, din prima etapă a play-off-ului Superligii, dintre care aproximativ 400 de fani ai oaspeţilor.

Galeria echipei Farul Constanţa s-a solidarizat la un moment dat cu cea rapidistă şi au scandat împreună "Libertate pentru suporteri".

Preşedintele clubului Rapid, Daniel Niculae, membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, este cercetat în libertate într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

În acest dosar, liderul galeriei Rapid, Liviu Ungurean, zis "Bocciu", a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de alţi doi ultraşi. Decizia a fost luată vineri de Tribunalul Bucureşti, la propunerea procurorilor de la Parchetul Capitalei, după ce în locuința membrilor galeriei Rapid implicaţi în acest caz au fost găsite arme letale.

Alţi 12 ultraşi, reţinuţi joi, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi distrugere.