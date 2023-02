Mihai Stoica își pregătește retragerea din fotbal și trimite o săgeată: "Am obosit! Mai bine să-i spună lui Gigi să mă dea afară"

Rotaru a cerut intervenția FRF pentru că FCSB ar avea "un instrument în plus, pe care celelalte competitore nu îl au", având în vedere că managerul general Mihai Stoica este analist la o televiziune de sport, "iar orice prostie spune se preia imediat".

Mihai Stoica: "Nu o să mai stau mult în calitate de conducător de club"

Mihai Stoica i-a transmis o replică amplă lui Mihai Rotaru (detalii AICI), spunând că nimeni nu îi poate interzice să se exprime în spațiul public. Mai mult, managerul general de la FCSB a anunțat că plănuiește să se retragă în viitorul apropiat din fotbal și să se concentreze exclusiv pe rolul de analist TV.

Totodată, oficialul vicecampioanei a trimis o săgeată către finanțatorul oltenilor, căruia i-a transmis că mai bine ar fi trebuit să aibă o discuție cu Gigi Becali în ceea ce privește postul său.

"Să vă spun foarte clar. În 1992 am început această meserie. Am obosit și clar că mulți ani nu o să mai stau în calitatea asta de conducător de club, pentru că nu mai pot. Mă consumă foarte tare meciurile și am alte priorități acum. Cariera pe care vreau să o urmez de acum încolo este cea în televiziune.

Păi, ce faci? Nu mă lași tu să lucrez în televiziune, Rotaru? Este incredibil așa ceva. Mai bine ar face un efort să îi spună lui Gigi, că se cunosc, sunt prieteni: 'Băi, dă-l afară pe ăsta, că nu e normal așa ceva!'. Pentru mine este ireal că se întâmplă așa ceva în 2023", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica a intrat în fotbal în 1992, când a devenit președinte la Oțelul Galați. În 2002 a făcut pasul la Steaua (actuala FCSB), unde a ocupat funcțiile de manager general sau director sportiv. În intervalul 2007-2010, MM a condus-o pe Unirea Urziceni.