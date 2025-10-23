După 0-0 în prima parte a jocului, Rapidul a dat lovitura în partea secundă. Eddy Gnahore a bifat un autogol, iar apoi Cristi Manea a închis tabela, în urma unui contraatac, reușind să aducă trei puncte mari pentru echipa sa.



Acum, Rapid este favorită la titlu, iar Dinamo rămâne pe locul patru, cu 23 de puncte după 13 etape. ”Câinii” au acum alt meci dificil, pe terenul celor de la FC Argeș.



MM Stoica: ”Asta e marea problemă”



Mihai Stoica spune că Dinamo depinde foarte mult de forma lui Cătălin Cîrjan, decarul și căpitanul echipei, care nu a avut acțiuni notabile în derby-ul cu rivala din Giulești.



„Dinamo cred că depinde prea mult de Cîrjan. Nu a fost cel din etapele premergătoare acestui derby. Nu știu dacă a fost marcat, nu neapărat, că anul trecut a făcut meciuri bune și în derby-uri. Pur și simplu nu a fost ziua lui, iar în momentul în care depinzi foarte mult de un jucător, iar jucătorul ăla nu funcționează la turație maximă, atunci ai o mare problemă.



N-am înțeles alegerile lui Kopic, să ai Karamoko și Perica pe bancă și să joci cu Pop, dar așa a jucat cu noi și i-a mers bine, probabil s-a gândit că îi va merge bine și cu Rapid, dar nu i-a mers bine deloc”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Alex Dobre: "Nu mai înjur!"



Huiduit și înjurat de dinamoviști la derby-ul de duminică pentru gesturile făcute în Giulești, Dobre și-a schimbat atitudinea. Căpitanul Rapidului i-a și promis unui suporter că nu va mai înjura rivala.



"Alex, să nu mai înjuri Dinamo, mă!", i-a strigat un fan lui Dobre, care făcea poze cu suporterii, după meci. "Nu mai înjur, gata!", a replicat căpitanul giuleștenilor.



"Felicitări, în seara asta ați fost mai buni", "Dacă se grăbea puțin Dinamo, jucai la Dinamo, dar nu s-a grăbit", i-au mai strigat suporterii lui Dobre, semn că spiritele s-au calmat între cele două tabere.

