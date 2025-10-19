Alex Dobre, huiduit și înjurat de suporterii rivalei înainte de Dinamo - Rapid
Devenit liderul celor de la Rapid în startul acestui sezon, după plecarea lui Cristi Săpunaru, Alex Dobre a devenit și ținta rivalilor de la Dinamo.
După ultimul meci de campionat, 3-1 contra celor de la Farul, Alex Dobre a cântat alături de galeria Rapidului și a înjurat rivala Dinamo.
Dobre a avut parte de un tratament similar la sosirea la Arena Națională, duminică seară. Fanii dinamoviști l-au huiduit și l-au înjurat pe căpitanul Rapidului, care cobora din autocar. "Rușine, bă!", a strigat unul dintre suporterii gazdelor.
Cu geanta în mână și căștile în urechi, Dobre i-a ignorat pe dinamoviști și s-a îndreptat către vestiare.
Echipele de start
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi
- Rezerve: Roșca - Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, Soro, Bărbulescu, A. Mărginean
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Rapid: Aioani - Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Al. Dobre, Koljic, Petrila
- Rezerve: Stolz - Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor