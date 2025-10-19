Alex Dobre, huiduit și înjurat de suporterii rivalei înainte de Dinamo - Rapid

Devenit liderul celor de la Rapid în startul acestui sezon, după plecarea lui Cristi Săpunaru, Alex Dobre a devenit și ținta rivalilor de la Dinamo.



După ultimul meci de campionat, 3-1 contra celor de la Farul, Alex Dobre a cântat alături de galeria Rapidului și a înjurat rivala Dinamo.



Dobre a avut parte de un tratament similar la sosirea la Arena Națională, duminică seară. Fanii dinamoviști l-au huiduit și l-au înjurat pe căpitanul Rapidului, care cobora din autocar. "Rușine, bă!", a strigat unul dintre suporterii gazdelor.

Cu geanta în mână și căștile în urechi, Dobre i-a ignorat pe dinamoviști și s-a îndreptat către vestiare.

Echipele de start

