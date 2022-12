Mihai Stoica, direct la țintă! Ce a spus după eliminarea Universității Craiova din Cupa României

Managerul general FCSB, Mihai Stoica, a vorbit după meci despre faptul că nu se aștepta ca Mirel Rădoi să piardă confruntarea cu piteștenii, evidențiind faptul că antrenorul a și trimis prima echipă în joc.

VEZI ȘI: Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova!

„Au acordat atenţie acestui joc pentru că au jucat cu prima echipă. Nu prea mă asteptam să piardă şi să piardă şi calificarea. (n.r. despre Mirel Rădoi) Nu îmi vine să cred că ar putea să plece acum. Mă gandesc că vor avea o discuţie tranşantă la final”, a spus MM, potrivit Orange Sport.

FC Argeș - Universitatea Craiova 2-1

Vladimir Screciu a deschis scorul în minutul 55, însă piteștenii au întors soarta meciului și au eliminat-o pe Universitatea Craiova din Cupa României încă din grupe.

Dorian Bertrand a restabilit egalitatea în minutul 64, iar Costinel Tofan a dus-o pe FC Argeș în avantaj în minutul 69, clasându-i pe piteșteni pe locul secund în Grupa D.

Ce a spus Mirel Rădoi după înfrângere

„O echipă bună, am avut situații bune de a marca, cinci situații de a marca. Am început bine repriza a doua. Apoi pe un moment de relaxare, a venit golul.

După aceea nu am avut inițiativă, după golul doi nu am avut încredere. Nu am mai atacat profunziema, pentru că făceam linia destul de sus. Nu am putut să egalăm. Cu un rezultat de egalitate ne-am fi calificat.

Semnale sunt pentru mine altele. Pentru mine e un semnal puternic (n.r. din partea conducerii). Alte semnale nu accept, că nu am telefonul la mine. Dacă vrem să facem ceva, vorbim în față ca bărbații.

Partida asta dacă am pierdut-o, am avut situații de a marca. Nu am cum să vă spun ce am discutat (n.r. cu jucătorii în vestiar). Puteam să tranșăm această calificare”, a spus Mirel Rădoi după meci.