După ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi i-a răspuns lui Cârțu

După meci, tehnicianul a vorbit deschis despre problemele de la club. I-a ”apărat” pe jucători și spune că a beneficiat, în tot acest timp, de încrederea patronului Mihai Rotaru, dar s-a arătat dezamăgit de atitudinea lui Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova.

Rădoi s-a arătat surprins de faptul că oficialul din Bănie a încercat să vină cu sugestii în legătură cu antrenamentele echipei.

"Între mine și jucători, indiferent de articolele care au apărut, nu s-a întâmplat nimic. Pentru mine, semnalele au fost clare după această partidă, din partea clubului.

Rezultatele nu sunt consecința unui joc slab. Dacă ne luăm după nea Sorin (n.r. – Sorin Cârțu), așa se pare, că sunt consecința unui joc slab. Dacă președintele clubului face evaluări publice de genul ăsta, nu le face cu mine, atunci o să-i predau ID-ul, să vină el înapoi.

Mirel Rădoi: ”Spun doar lucrurile care m-au deranjat”

Cred că a înțeles greșit mesajul când am zis că o să-l apreciez toată viața pentru momentul în care m-a debutat. De acolo până să ne spună ce să facem noi la antrenamente, în condițiile în care nu ești prezent la antrenament, lucrurile astea n-o să le accept și n-am acceptat de la nimeni!

Spun doar lucrurile care m-au deranjat, nu am ceva cu Sorin Cârțu. Indiferent cine face propuneri, tot patronul Mihai Rotaru ia decizia. Am cugetat asupra a ceea ce s-a întâmplat. Acum am luat decizia.

Cât am fost aici, patru luni, am tot colectat informații, lucrurile care s-au spus. Foarte multe dintre ele au venit din interior. Și atunci, decât să fie o situație implozivă la acest club, mai bine plec eu și toate lucrurile astea se vor lămuri.

Nu e normal! Trebuie să se termine cu lucrurile astea la nivel de club. Pentru că altfel Craiova nu va ajunge niciodată unde și-a propus, să câștige titlul.

Dacă așteptam până în decembrie, nu făceam altceva decât să ne păcălim singuri. Și eu, și echipa, și clubul. Îmi pare rău n-am reușit să ne calificăm în Cupă.

Lucrurile care se produc din interior... pentru mine este o problemă mare. Dacă cei din conducere se cred antrenori înaintea mea și fac analize, îi las pe dânșii să conducă", a spus Mirel Rădoi, după meciul de Cupă FC Argeș - Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a rezistat aproape patru luni pe banca Universității Craiova, timp în care a bifat 21 de meciuri. Zece s-au terminat cu victoria oltenilor, cinci s-au încheiat la egalitate și șase au fost înfrângeri.

FC Argeș - Universitatea Craiova 2-1

Vladimir Screciu a deschis scorul în minutul 55, însă piteștenii au întors soarta meciului și au eliminat-o pe Universitatea Craiova din Cupa României încă din grupe.

Dorian Bertrand a restabilit egalitatea în minutul 64, iar Costinel Tofan a dus-o pe FC Argeș în avantaj în minutul 69, clasându-i pe piteșteni pe locul secund în Grupa D.