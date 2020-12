Nu a mai jucat din septembrie, dar vrea sa il trimita titular in MECIUL DE FOC cu campioana CFR! El este alesul lui Petrea pentru postul de fundas stanga

FCSB va juca contra lui CFR, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii 1, programat pe 13 decembrie, de la ora 21:00.

Pantiru a luat galben in prima repriza a meciului cu UTA, castigat de ros-albastri cu 3-0, dupa ce a simulat in apropierea careului sau. El a ajuns in acest sezon la 4 cartonase galbene si va fi suspendat pentru meciul cu CFR Cluj.

Potrivit Fanatik, staff-ul lui Toni Petrea s-a gandit sa il inlocuiasca pe Pantiru cu grecul Soiledis, fundas stanga in varsta de 29 de ani. Soiledis este singurul roman din echipa lui Gigi Becali si chiar daca nu a mai jucat de peste 2 luni si jumatate, el ar putea sa fie surpriza in echipa FCSB-ului.

Potrivit sursei citate, Soiledis este apreciat de patron si s-a antrenat normal in ultimele saptamani, iar starea lui fizica este buna. Fundasul grec a jucat 2 meciuri pentru ros-albastrii in acest sezon: 0-2 cu Liberec, cand echipa era rapusa de COVID-19 si in umilinta in fata lui Poli Iasi, scor 2-5.

Marius Briceag este si el o solutie pentru meciul cu CFR. Fotbalistul este fundas lateral de meserie, dar in cele 6 partide in care a fost utilizat, nu a dat randamentul dorit de echipa.

Aristidis Soiledis este cotat la 750 de mii de euro de site-ul Transfermarkt. Gigi Becali l-a cumparat de la Botosani in schimbul sumei de 75 de mii de euro, in vara lui 2019.

