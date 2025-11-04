După primele trei runde din Europa League, Basel și FCSB sunt la egalitate de puncte, 3. În campionatele interne, formația elvețiană se află pe locul secund, cu 6 puncte sub liderul Thun, în timp ce FCSB, după un start foarte slab de sezon, pare într-o revenire de formă și a urcat pe locul 8.

Basel nu a impresionat înaintea meciului cu FCSB



În ultima rundă din Super League, FC Basel a înregistrat o remiză pe terenul lui Young Boys, 0-0, deși gazdele au jucat în inferioritate numerică din minutul 48. Publicația locală Basel Jetzt consideră îngrijorătoare prestația echipei lui Ludovic Magnin înaintea duelului cu FCSB de joi.



"Basel nu a expediat niciun șut pe poartă la Berna în 90 de minute. Deși a jucat cu un om în plus timp de 45 de minute, nu a putut să își pună adversarii sub o presiune reală și a lipsit presiunea din ultima treime.



Una dintre marile probleme din prima repriză a fost că Basel a avut cel mult doi jucători în careul advers pe faza de atac, ceea ce cu siguranță este insuficient.



În a doua repriză, deși au apărut mai mulți jucători ai lui Basel în careul advers, niciunul nu a atacat colțul scurt și toți au fost prea statici.



Basel a avut probleme și nu a reușit să își creeze ocazii contra unei echipe compacte. E un mesaj clar pentru staff și echipă, care acum trebuie să analizeze ceea ce s-a întâmplat.



La finalizare, Basel trebuie să fie mult mai bună contra lui FCSB, joi, dacă speră la o victorie", a scris Basel Jetzt.

Înainte de FC Basel - FCSB, formația elvețiană are 3 puncte în grupa unică din Europa League. A pierdut contra lui Freiburg (1-2) și Lyon (0-2), iar duelul cu Stuttgart l-a câștigat (2-0).



