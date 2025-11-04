Marți, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul campioanei României. Deși decizia este una majoră și nu mai există nicio cale de atac pe această speță, patronul roș-albaștrilor pare complet nepăsător față de situație.



Contactat pentru a comenta decizia ÎCCJ, latifundiarul din Pipera a transmis că subiectul este strict în atenția avocaților săi și că pe el nu îl afectează.



"Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează", a spus Becali, potrivit Fanatik.

"Să ceară ce vor!"



Hotărârea de marți a Înaltei Curți a respins recursul FCSB ca fiind "nefondat", consfințind eșecul clubului lui Becali în această bătălie juridică.



De partea cealaltă, Florin Talpan a exultat: "Am câștigat?! Super! Sunt foarte bucuros. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!". Referitor la amenințarea lui Talpan privind procesul pentru prejudiciu, Gigi Becali a păstrat același ton detașat: "Să ceară ce vor".

