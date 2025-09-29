Mihai Stoica: ”Florin Tănase e cel mai bun executant de penalty-uri din Europa la procentaj!”

Mihai Stoica susține că nivelul mai scăzut al lui FCSB din prima repriză cu Oțelul Galați se datorează faptului că anumiți jucători nu au reușit să intre în meci, lucru ce s-a schimbat în partea a doua a jocului, atunci când, în opinia oficialului, au intrat foarte bine și fotbaliștii veniți de pe banca de rezeve.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a declarat impresionat de Malcom Edjouma, dar și de Florin Tănase, despre care a spus că este cel mai bun executant de lovituri de la 11 metri din Europa, peste Robert Lewandowski sau Harry Kane.

”Au fost câțiva jucători care au avut evoluții slabe în prima repriză. Cei care au venit de pe bancă au intrat foarte bine. Malcom a avut o evoluție de excepție, a avut substanță. Cisotti a scos penalty.

Florin Tănase e cel mai bun executant din Europa la procentaj. Știu procentajul lui Kane, al lui Lewandowski. El are peste 40 de penalty-uri bătute și a ratat de două ori. A ratat o dată la Botoșani și o dată cu U Cluj, când apăra Dur-Bozoanca.

Apoi, în repriza a doua, și-au revenit și jucătorii care în prima repriză nu au fost foarte bine. Salut evoluția lui Olaru, care a început mai greu, dar apoi a jucat senzațional”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

