Cu nouă etape scurse din actualul sezon, FCSB ocupă locul 11 în clasament, cu doar șapte puncte strânse.

Mihai Stoica a dezvăluit cât timp petrece la telefon cu Gigi Becali

Gigi Becali vrea să știe tot ce se întâmplă la FCSB, iar cel care asigură legătura între finanțator și jucători și staff-ul tehnic este Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Mihai Stoica îl ține la curent cu toate noutățile de la echipă pe Gigi Becali, iar oficialul campioanei a recunoscut că vorbește zilnic ore în șir la telefon cu finanțatorul roș-albaștrilor.

”Recordul a fost 4 ore și 22 de minute, când am însumat convorbirile în ziua respectivă. Recordul cap-coadă, două ore. La o vreme, convorbirea se întrerupea automat la o oră. Acum nu se mai întrerupe. Nu există zi fără câteva convorbiri. Doar dacă e plecat, dar și de acolo găsește timp”, a fost răspunsul lui Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: ”Ce are fantastic Gigi, vinde foarte, foarte bine!”

De altfel, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre principala calitate a lui Gigi Becali, faptul că nu se uită la bani atunci când vine vorba despre echipă.

”Faptul că niciodată nu regretă ceva ce a făcut greșit, faptul că niciodată nu vine să spună ’Domn-le, câți bani am cheltuit’, pentru că el a cheltuit bani cu dezinvoltură. Știți foarte bine actele de caritate pe care le face.

Se grăbește și plătește sume mai mari pentru jucători în momentul când achiziționează decât ar putea dacă ar negocia intens și ar pierde foarte mult timp.

În schimb, ce are fantastic, vinde foarte, foarte bine. Deci a vândut jucători, nu o să dau nume, pe milioane multe, cu mai mult de dublu prețului cu care știam eu că i-ar fi vândut. Fiind comerciant de copil, a simțit că e loc de bani foarte mulți în tranzacțiile respective”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

