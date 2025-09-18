Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul unui interviu care este, în opinia sa, cea mai importantă calitate a lui Gigi Becali.

Mihai Stoica: ”Ce are fantastic Gigi, vinde foarte, foarte bine!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că patronul roș-albaștrilor nu se uită la bani, mai ales când vine vorba despre transferuri.

Mihai Stoica susține că Gigi Becali nu s-a plâns niciodată în momentul în care nu a nimerit un transfer.

Totuși, Mihai Stoica s-a arătat impresionat de faptul că Gigi Becali este și un vânzător foarte bun.

”Faptul că niciodată nu regretă ceva ce a făcut greșit, faptul că niciodată nu vine să spună ’Domn-le, câți bani am cheltuit’, pentru că el a cheltuit bani cu dezinvoltură. Știți foarte bine actele de caritate pe care le face.

Se grăbește și plătește sume mai mari pentru jucători în momentul când achiziționează decât ar putea dacă ar negocia intens și ar pierde foarte mult timp.

În schimb, ce are fantastic, vinde foarte, foarte bine. Deci a vândut jucători, nu o să dau nume, pe milioane multe, cu mai mult de dublu prețului cu care știam eu că i-ar fi vândut. Fiind comerciant de copil, a simțit că e loc de bani foarte mulți în tranzacțiile respective”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

