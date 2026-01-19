Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a urmărit victoria obținută de Dinamo în fața celor de la U Cluj, scor 1-0, și a tras câteva concluzii.

Mihai Stoica, surprins de deciziile lui Cristiano Bergodi

Mihai Stoica a criticat deciziile luate de Cristiano Bergodi pentru meciul cu Dinamo. Italianul a decis să nu includă un închizător în formula de start, lucru care l-a pus pe gânduri pe oficialul de la FCSB.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este de părere că aceste decizii i-au adus lui U Cluj înfrângerea suferită în meciul cu Dinamo, care a urcat pe locul doi în clasamentul din Superliga României.

”Dinamo a jucat bine, până prin minutul 70 au fost doar ei pe teren. Mi s-au părut ciudate alegerile lui Bergodi, care nu a băgat închizător în echipa de start. I-a băgat pe Codrea și Simion la 0-1 și atunci au avut și ei 2-3 situații. Nu știu cum a gândit-o. Să te gândești că joci ofensiv cu Dinamo, fără Lukic și Nistor? Nu au avut mingea deloc. Mi-ar fi convenit un egal”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cum arată clasamentul din Superliga României

