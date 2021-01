Rotaru ii calca pe urme lui Gigi Becali! Ce se intampla cu fotbalistul pentru care Craiova a insistat in 2019

Universitatea Craiova s-a despartit de un jucator.

Potrivit DigiSport, Antoni Ivanov a fost cedat sub forma de imprumut la FC Voluntari, fotbalistul dorindu-si sa joace mai mult. La Craiova, in turul acestui sezon al Ligii 1, bulgarul nu a prins niciun minut, astfel ca a acceptat fara probleme propunerea de a se alatura echipei din Voluntari.

Antoni Ivanov a ajuns la Craiova in 2019, cand a fost transferat de la Gaz Metan Medias in schimbul sumei de 150.000 de euro. De atunci, fotbalistul in varsta de 25 de ani a adunat 32 de aparitii in tricoul oltenilor, reusind doua goluri si 5 pase decisive.

La FC Voluntari, Ivanov va fi coleg cu Marius Briceag, jucatorul de la FCSB care a fost imprumutat in urma cu cateva zile in echipa lui Bogdan Andone.

Primul meci oficial din 2021 al ilfovenilor este programat pe 12 ianuarie, in compania celor de la Gaz Metan Medias.