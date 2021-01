Jucatorul care i-a fost propus lui Gigi Becali, la un pas de Craiova! Negocieri secrete pentru unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Liga 1: dezvaluiri din interiorul clubului

Universitatea Craiova a avut un acord cu Viitorul Constanta pentru Alexandru Matan (21 de ani).

Alexandru Matan este unul dintre cei mai ravniti fotbalisti din Liga 1. Mijlocasul ofensiv de la Viitorul are o cota de piata de 850.000 de euro, potrivit Transfermarkt, si se numara printre cei mai tehnici jucatori ai campionatului.

Gica Popescu, presedintele de la Viitorul, spune ca Matan a fost la un pas sa semneze cu Universitatea Craiova in vara.

Clubul constantean a avut un acord cu Craiova, insa Matan a fost cel care a refuzat sa plece in ultima clipa:

"A fost chiar la inceputul sezonului, in vara, cand venise Ruben, pentru el, Matan era jucatorul cel mai important. I-a transmis gandurile sale lui Matan, se simtea foarte bine, era intr-un moment foarte bun, a zis: ”nu doresc, vreau sa raman aici”. Pana la urma a fost si o intelegere de contract, pentru ca Matan a dorit o anumita siguranta financiara pe care Craiova nu a vrut sa o plateasca si atunci s-a rupt, dar cluburile erau intelese", a spus Gica Popescu, pentru Telekom Sport.

Un gol si patru pase decisive are Matan, in 15 meciuri jucate la Viitorul in acest sezon.

Dumitru Dragomir: "Ii propun lui Gigi Becali sa puna repede banii si sa-l cumpere pe Matan!"

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal i-l recomanda lui Gigi Becali pe Matan in toamna trecuta:

"Ii propun lui Gigi Becali sa puna repede banii, sa-l cumpere pe Matan fiindca in curand va valora foarte mult. Nu stiu cat e cota acum, dar sa-l aduca repede si ia campionatul cu el.

Cred ca face vreo doua-trei milioane de euro, dar Gigi va scoate usor profit. Daca joaca la FCSB, ca daca o face la Viitorul, o sa fie tot de doua milioane de euro", spunea Dumitru Dragomir.